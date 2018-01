Lula assina decreto de TV digital na quinta-feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar, nesta quinta-feira, decreto que fixa as bases para implantação da TV digital no País. Segundo informou o porta-voz da Presidência da República, André Singer, a solenidade de assinatura está marcada pára as 10 horas, no Palácio do Planalto. O decreto conterá as regras de transição do sistema analógico, atualmente em uso no País, para o de TV digital. Também para quinta-feira, está prevista a vinda ao Brasil do ministro do Interior e da Comunicação do Japão, Heizo Takenaka, para assinar o termo de compromisso para implantação do sistema japonês de TV digital no País. O acordo entre o Brasil e o Japão foi confirmado na última sexta-feira pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, ao término de uma semana de negociações entre delegações dos dois países. O acordo estabelece a cooperação na área industrial, de transferência de tecnologia e formação de mão-de-obra para desenvolvimento, no País, da indústria de semicondutores, chips usados nos aparelhos de TV digital. Edição Os ministros que estão trabalhando nas regras para implantação da TV digital no Brasil deverão reunir-se amanhã no Palácio do Planalto, para fechar o texto do decreto a ser assinado quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabelecendo as regras de transição do sistema analógico, atualmente em uso no País, para o digital. A reunião estava inicialmente prevista para amanhã de manhã, mas foi transferida para a tarde em função do jogo da seleção brasileira contra Gana, a partir do meio-dia. Segundo uma fonte do governo que deu a informação, o decreto presidencial deverá ter um texto enxuto com cerca de 15 artigos.