Lula bate bola com Ronaldo em São Paulo

Lula esteve com Ronaldo, o capitão corintiano William, o técnico Mano Menezes e o presidente do Corinthians, Andres Sanchez. Lula e o atacante, maior artilheiro da história das Copas do Mundo, chegaram a trocar passes de cabeça.

Corintiano, o presidente está animado com as atuações de Ronaldo pelo time, que tornou-se campeão paulista este mês. Ronaldo, de 32 anos, marcou, até agora, 10 gols em 13 partidas pelo Corinthians, após ficar mais de um ano se recuperando de uma cirurgia no joelho.

Antes do Mundial de 2006, porém, Lula e Ronaldo se desentenderam. O presidente questionou se o jogador estava gordo. O atacante respondeu afirmando que era mentira, assim como devia ser mentira as informações sobre o suposto hábito de beber de Lula.

(Reportagem de Tatiana Ramil)