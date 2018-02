Lula chega à Arábia Saudita e segue para a China no domingo

De acordo com informações da Agência Brasil, ele fica em Riad até o domingo à noite, quando segue para a China.

Fazem parte da comitiva do presidente os ministros Franklin Martins (Comunicação Social), Miguel Jorge (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Celso Amorim (Relações Exteriores), além de 50 representantes de empresas estrangeiras interessadas em ampliar negócios na região.

Segundo a Agência Brasil, a Arábia, o Qatar, Kwait, os Emirados Árabes Unidos, Oman e Bahrein negociam um acordo de livre comércio com o Mercosul. Entre os principais obstáculos estão as restrições tarifárias a produtos petroquímicos da região do Golfo.

O presidente e a primeira-dama Marisa Letícia desembarcaram em Riad por volta das 13h (7h em Brasília). Ela chegou coberta por uma túnica preta e um capuz, seguindo a tradição do país que aplica as leis religiosas com mais rigor no mundo islâmico.

O primeiro compromisso oficial do presidente será uma audiência com o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, Abdul Rahman al Attiya. Às 20h, Lula será recebido no Palácio Real pelo rei Abdullah bin Abdulaziz Al Saud para um jantar e troca de condecorações. Em seguida, os dois chefes de Estado se reúnem e assinam atos de cooperação nas áreas educacional e cultural.

O encontro marcará oficialmente o compromisso dos dois governos de promover reuniões para consultas políticas pelo menos uma vez por ano.