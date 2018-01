Lula conversa sobre TV digital com a indústria O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta semana, provavelmente amanhã ou na quinta-feira, empresários da indústria brasileira de televisores e eletroeletrônicos para discutir a implantação da TV digital no Brasil. A informação foi dada ontem pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, para quem o presidente está "estrategicamente" abrindo todas as possibilidades de negociação para a transferência de tecnologia digital para o Brasil. O governo quer saber qual é a disposição dessas empresas em participar do desenvolvimento do parque de semicondutores e da produção de televisores digitais no Brasil. Entre elas, segundo Costa, está a Gradiente, a Semp e a Linear, esta última fabricante de transmissores digitais. Uma das idéias, segundo o ministro, é que essas indústrias ampliem sua produção para outros países da América Latina. Uma nova rodada de reuniões com representantes das emissoras de TV deve ocorrer na próxima semana. Está prevista também a visita de empresários da Toshiba, uma das empresas japonesas interessadas em instalar uma fábrica de semicondutores no País. O interesse da Toshiba foi manifestado há duas semanas, quando um grupo de ministros esteve em Tóquio para negociar com o governo japonês contrapartidas a uma eventual escolha do padrão japonês. Na semana passada, ao voltar da viagem, Hélio Costa deu a entender que as negociações já estavam encerradas e o Brasil havia feito a escolha do sistema japonês. Mas ontem o ministro não foi tão enfático. "O que eu disse, ao voltar do Japão, é que temos dado ao presidente todos os instrumentos e cabe a ele a decisão." Além do padrão japonês, o Brasil estuda ainda as tecnologias européia e americana. A União Européia já convidou o governo brasileiro a enviar representantes à Europa para a assinatura de um compromisso de instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil.