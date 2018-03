Lula defende atuação da PF na operação que prendeu Dantas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira no Vietnã o trabalho da Polícia Federal (PF) na operação que levou à prisão quase 20 pessoas, entre elas o banqueiro Daniel Dantas. "A PF faz a sua investigação e toma suas decisões com base em decisão judicial. Ela não pode prender ninguém sem uma decisão judicial, não pode entrar na casa de ninguém sem decisão judicial", afirmou Lula. "É o Poder Judiciário que concede a PF o direito de entrar na casa de uma pessoa. Ora, se isso é certo ou errado, nos só vamos saber quando houver um veredicto final." O presidente salientou que não quer "nem punir antecipadamente, nem absolver antecipadamente". Cuidado "É importante que a PF trabalhe com todo o cuidado para não criar manchetes envolvendo nomes de pessoas que depois se transformam em inocentes e ninguém pede desculpas", disse. O banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, foi preso na operação Satiagraha da PF na terça-feira, mas na quinta-feira de madrugada foi colocado em liberdade devido a um Habeas Corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, suspendendo sua detenção provisória. No entanto, poucas horas depois de ser libertado, voltou a ser preso por ordem do mesmo juiz que determinara sua detenção original, que considerou que haviam mais provas contra ele. Dantas é acusado de formação de quadrilha e desvio de verbas públicas, entre outros crimes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.