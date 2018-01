Lula destaca trabalho do MIT para viabilizar laptop de US$ 100 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira, 24, da entrega dos 50 primeiros computadores do programa Um Computador por Aluno. Em rápido discurso, Lula destacou que o governo está trabalhando em conjunto com o professor Nicholas Negroponte, fundador do MIT-Media Lab e chairman emérito do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para viabilizar o laptop de US$ 100 para as crianças que estudam em escolas públicas no Brasil. Segundo ele, o objetivo está próximo de ser alcançado, porém o valor do computador é hoje de US$ 150. "Se conseguimos fazer isso em tempo, possivelmente este será o maior programa de inclusão digital que esse País já conheceu", afirmou. Segundo o presidente, quando o valor de US$ 100 for alcançado, "até filho de fotografo vai poder ter laptop na escola e vocês vão poder parar de reclamar do salário de vocês". Lula disse que somente dois presidentes receberam os laptops como presente do Massachusetts Institute of Technology (MIT), ele e o argentino Nestor Kirchner. Depois se corrigiu, pois apenas ele recebeu o computador por enquanto. "Certamente ao chegar em casa com meu laptop meu neto vai tomá-lo de mim".