Lula discute TV digital na próxima semana com emissoras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber na próxima semana dirigentes das emissoras de televisão para discutir a implantação da TV digital no Brasil. A informação foi dada há pouco pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. Segundo o ministro, o encontro deverá ocorrer no início da semana, já que na quarta-feira o presidente Lula viaja para Viena para participar da reunião de cúpula dos países da América Latina e Caribe com os da União Européia. O Brasil ainda não anunciou sua decisão sobre que padrão de TV digital será usado no País. Esse anúncio, que já está atrasado há três meses, a contar da data inicialmente definida pelo governo, de 10 de fevereiro, pode demorar ainda mais com a crise do gás, desencadeada pelas decisões do governo boliviano de nacionalizar suas reservas de petróleo e gás natural. "O que é mais grave deve ser tratado com prioridade. Acho que a situação da Bolívia realmente é preocupante e tem que, às vezes, desalojar um pouquinho as conversas que estamos tendo", afirmou Costa. Ele não quis prever quando será o anúncio, dizendo que é uma decisão do presidente Lula. Paralelamente, a Câmara dos Deputados vai promover um seminário, no dia 16 deste mês, para discutir o assunto. Também será organizada para a próxima semana, com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, uma segunda rodada de conversas com fabricantes brasileiros de televisores e eletroeletrônicos para discutir a participação da indústria nacional na implantação da TV digital e no desenvolvimento de um parque de semicondutores digitais. Costa explicou que essas reuniões são para acertar detalhes com as empresas brasileiras interessadas em fazer entendimentos industriais e comerciais com indústrias internacionais que manifestaram interesse de atuar no Brasil, principalmente as japonesas. O governo brasileiro assinou, no mês passado, um memorando de entendimento com o governo do Japão sobre o assunto. Além do padrão japonês, estão em estudo as tecnologias européia e americana. "O que nós estamos tentando fazer é colocar os empresários brasileiros e de fora em condições de discutir", afirmou Costa.