Lula discutirá atrasos nas obras do Luz para Todos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá reunir-se, novamente, nos próximos dias, com governadores de seis Estados das Regiões Norte e Nordeste para discutir os atrasos nas obras do programa Luz para Todos. Lula tratou hoje do assunto com os governadores do Acre, Binho Marques (PT), do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), de Rondônia, Ivo Cassol (PPS), de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), e de Alagoas, Teotônio Vilela Filho (PSDB) e o vice-governador do Piauí, Osmar Júnior (PC do B). Um participante da reunião relatou que os governadores disseram a Lula que a demora nas obras do projeto se deve a fatores como falta de recursos das empresas locais e dificuldades com as licitações. No encontro de hoje, ficou acertado que haverá uma nova reunião nos próximos dias para que os governos federal e dos Estados tentem chegar a uma solução para os atrasos.