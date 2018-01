Lula discutirá TV digital com Dilma na Granja do Torto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá desembarcar na Base Aérea de Brasília logo mais, às 16h10, de lá se deslocando diretamente para a Granja do Torto, sua residência oficial, informou há pouco a assessoria da Presidência da República. Em conseqüência, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que se reuniria com ele no Palácio do Planalto às 16 horas, deverá deslocar-se para a granja. Em pauta, o padrão de TV digital a ser adotado pelo Brasil. A reunião de Dilma com Lula seria precedida por outra reunião de Dilma, esta com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e representantes de outros ministérios que estão examinando a questão. Ao contrário do que se antecipava em dias anteriores, a decisão sobre o padrão de TV digital não deverá ser anunciado hoje, conforme informou pela manhã, em Olinda, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan.