Lula diz que acordo ajudará a "recuperar o tempo perdido" O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o seu governo foi que decidiu resolver a questão da TV digital e aproveitar para "fortalecer uma política industrial e tecnológica no País". Apesar do acordo com o Japão, assinado hoje, prever apenas incentivos para desenvolvimento de tecnologias, Lula afirmou que a parceria ajudará o País a "recuperar o tempo perdido" na área de tecnologia. "Quando assumimos o governo, encontramos a discussão sobre a TV digital em um beco sem saída. Apenas se discutia, de maneira vaga e superficial, qual dos três padrões existentes no mundo o Brasil deveria adotar", afirmou o presidente na cerimônia em que foi assinado o acordo com os japoneses para implantação do padrão de tevê digital no País. "Não se cogitava a hipótese de aproveitar essa oportunidade única para se fortalecer uma política industrial e tecnológica voltada para a ampliação do conhecimento, a produção de bens inovadores e a transformação de novos investimentos." Apesar das tentativas do governo de garantir, em troca da adoção do padrão japonês, a construção de uma fábrica de semicondutores no Brasil, o acordo final não tem essa garantia. Diz, apenas, que o Japão apoiará o desenvolvimento da indústria. Ficou para os empresários japoneses a decisão de construir no Brasil ou fazer associações com empresas brasileiras. Lula, no entanto, diz que seu governo mudou a realidade e o acordo vai permitir ao País "recuperar uma grave lacuna do passado". De acordo com o presidente, na década de 90, mais de duas dezenas de fábricas de componentes de semicondutores deixaram o País e mudaram para a Ásia. "Aqui, ficamos com a montagem de kits importados já prontos, apenas agregando o custo de mão-de-obra barata. Nos colocamos fora do mercado global", afirmou. "O acordo que hoje assinamos com o Japão nos ajudará a recuperar esse tempo perdido na indústria de semicondutores e de avançar ainda mais na área de software em geral", completou. Lula afirmou, ainda, que o sistema brasileiro de TV digital ainda será um "vetor de desenvolvimento econômico" e permitirá mais acesso a serviços e bens culturais para a população mais pobre. "Fará, entre outras coisas, com que o televisor deixe de ser um mero receptor de programas para se transformar em uma fonte de acesso a um mundo cheio de possibilidades", disse.