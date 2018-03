Lula diz que recursos ao FMI não terão impacto nas reservas

Lula afirmou que ainda não está decidido o volume de recursos que será emprestado pelo Brasil ao Fundo.

"Nós vamos entrar com alguma coisa porque o Brasil tem condição de entrar. Esse dinheiro será dado como empréstimo, portanto esse dinheiro não diminui as nossas reservas. As reservas se mantêm intactas e isso para nós é importante", disse Lula a jornalistas.

Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Banco Central, as reservas do país estavam em 201,7 bilhões de dólares pelo conceito de liquidez internacional.

O reforço ao FMI foi decidido na semana passada em reunião do G20, grupo dos países ricos e emergentes, entre eles o Brasil. O aporte total de recursos novos deverá atingir 500 bilhões de dólares e mais 250 bilhões de dólares com emissão de Direito Especial de Saque pelo Fundo.

A decisão visa reativar a atividade econômica em meio à crise financeira global.

"Esse é o momento em que quem puder contribuir tem que contribuir. Nós precisamos retomar a atividade econômica no mundo inteiro", afirmou.

