Lula diz que reforma tributária foi feita por 'muitas mãos' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que a proposta de reforma tributária que será enviada ao Congresso na quinta-feira é de toda a sociedade e não apenas do governo. "Nós vamos mandar para o Congresso uma proposta de política tributária da sociedade brasileira. Não é uma proposta do governo, é uma proposta feita com muitas mãos, com muitas cabeças", disse Lula a jornalistas pouco antes de fazer sua apresentação sobre o projeto a empresários no Palácio do Planalto. Os argumentos são similares aos utilizados pelo presidente no envio da primeira reforma tributária de seu governo, em 2003. "Nós esperamos que depois da entrada no Congresso, o Congresso discuta, aperfeiçoe, que os governadores ajudem, que os prefeitos ajudem, que os trabalhadores ajudem e as divergências que por ventura existirem possam ser dirimidas dentro do Congresso", disse. Ele afirmou ainda que o envio da reforma tributária ao Congresso dará ao Brasil a possibilidade de indicar se realmente quer uma mudança da estrutura de impostos do país. "É uma outra chance que o Brasil tem de provar ao mundo se quer ou se não quer uma reforma tributária", afirmou. O presidente quer que a proposta seja votada este ano, mas acredita que as eleições de outubro podem retardar o processo. "Temos um ano político. Vocês conhecem o Congresso Nacional e sabem que a partir de junho está todo mundo na rua fazendo campanha. O ideal é que se a proposta tributária merece a pressa que todos dizem que merece e o governo acha que merece então acho que poderão discutir e votar este ano ainda", disse. O projeto já foi apresentado a políticos da base e da oposição, a sindicalistas e agora a empresários. (Texto de Carmen Munari; Edição de Mair Pena Neto)