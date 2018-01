Lula e Durão Barroso não comentam TV Digital Depois de uma hora e meia reunidos no Palácio do Planalto, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e José Manuel Durão Barroso, da Comissão Européia, emitiram um comunicado conjunto no qual fugiram de tocar na opção brasileira pelo padrão japonês de TV digital. Marcada há dois meses, a visita oficial de Durão Barroso - a primeira de um presidente da Comissão Européia ao Brasil - tinha como um dos principais motivos o reforço ao padrão europeu. Mas o presidente Lula preferiu acentuar, na declaração conjunta, as diversas áreas de cooperação entre Brasil e União Européia, principalmente nas áreas de energia e também em ciência e tecnologia, sem mencionar a TV digital. A programação original da visita de Durão Barroso ao presidente brasileiro, divulgada ontem, foi totalmente alterada, em função do atraso do desembarque de Barroso em Brasília, e pela decisão do presidente Lula de cancelar a sua participação no almoço oficial com o presidente da Comissão Européia, que está sendo realizado neste momento no Itamaraty. A presidência da República informou que o cancelamento do almoço se deu em função da "agenda privada" do presidente Lula nesse horário.