Lula elogia Marina e descarta crise no PT

Marina, potencial adversária do governo nas eleições de 2010, despediu-se da bancada na véspera.

Ela e o senador Flavio Arns (PR) deixaram a legenda em meio a uma das maiores crises éticas do Senado.

Arns saiu porque não concordou com a posição claudicante do partido em relação ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e alvo de diversas denúncias. Marina saiu porque estava insatisfeita e deve se filiar ao PV e lançar seu nome à sucessão contra a ex-colega de Esplanada Dilma Rousseff.

"Eu não vejo crise no PT", respondeu Lula em entrevista a rádios do Rio Grande do Norte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A possível entrada de Marina na disputa deve complicar os planos do presidente de ter uma eleição plebiscitária no ano que vem. A candidatura dela poderia, ainda, puxar o deputado Ciro Gomes (PSB-CE), interessado em concorrer, mas de uma ala muito próxima ao presidente.

Ex-ministra do Meio Ambiente, a senadora deixou o posto decepcionada com o pragmatismo do governo na questão ambiental.

"Todo mundo sabe que a minha relação com a Marina é uma relação superior à relação partidária. Conheço a Marina há 30 anos, não são 30 dias", disse o presidente.

"Mas se a pessoa quer sair de um partido e não está confortável, eu acho que é um direito da pessoa. A minha relação com a Marina não muda absolutamente nada e continuo gostando dela e continuo achando um quadro extraordinário."

Diversos especialistas afirmam que a senadora tem potencial de tirar mais votos de Dilma do que do governador José Serra (PSDB), oposicionista e líder nas pesquisas eleitorais até agora

(Texto de Natuza Nery)