Lula fará tour pelo Nordeste para apoiar candidatos do PT

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta semana um tour pelo Nordeste para participar de campanhas de candidatos a prefeitos do PT. Até o momento, já estão marcadas participações do petista em Fortaleza (CE) e no Recife (PE).

Na quarta-feira, 21, Lula estará na capital cearense para participar de comício ao lado da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT-CE), que tenta voltar à Prefeitura de Fortaleza. O evento está marcado para 16 horas na Praça do Ferreira, no Centro da cidade.

Na quinta-feira, 22, o ex-presidente irá ao Recife para participar de evento do candidato do PT à Prefeitura da capital pernambucana, João Paulo (PT). O petista é uma das principais apostas do partido para vencer as eleições municipais nas capitais brasileiras.

Lula participará dos eventos na mesma semana em que o juiz federal Sérgio Moro deve decidir se aceita ou não a denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, apresentada na semana passada pelo Ministério Público Federal (MPF).