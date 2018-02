Lula faz com Lugo primeira viagem do Trem do Pantanal O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje ao meio-dia em viagem inaugural do Trem do Pantanal, que partiu da cidade de Aquidauana, a 130 km de Campo Grande, com destino a Palmeiras. O trecho é de aproximadamente 140 km. Lula está acompanhado pelo presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Juntos, eles descerraram a placa inaugural da linha turística que ligará, a partir de 16 de maio, a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Miranda (MS), em um trecho de 200 km.