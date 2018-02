Lula ganha prêmio internacional por combate à pedofilia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou hoje, em Genebra, o prêmio de personalidade do ano da União Internacional de Telecomunicações (UIT) pelo trabalho do governo na luta contra a pedofilia na internet e nos esforços do País em proteger as crianças na rede mundial de computadores. Lula, que está na China, não foi à entrega do prêmio, mas enviou uma mensagem gravada. "Queremos ampliar o acesso à rede, mas também proteger as crianças", afirmou.