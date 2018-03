Lula: não há motivo para terrorismo sobre gripe suína O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empenhou-se hoje em conter a preocupação crescente sobre as suspeitas de incidência da gripe suína no País. Antes de embarcar pela manhã de Manaus (AM) para Rio Branco (AC), o presidente admitiu que os casos seguem se multiplicando em outros países, mas afirmou que não vê motivo para alarde no Brasil. "Este é um momento de cautela, um momento de prevenção. Não é um momento de fazer terrorismo com uma coisa que não chegou aqui", disse Lula, procurando amenizar a preocupação com os casos monitorados em vários Estados.