Lula quer brasileiro comandando a UIT O governo do presidente Lula tenta mais uma vez eleger um brasileiro para comandar uma organização internacional. Desta vez, trata-se da eleição para secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT), que ocorre na próxima quinta-feira. O candidato de Brasília é Roberto Blois, apoiado pelo Ministério das Telecomunicações e pela Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicações) que em parte está financiando a campanha do brasileiro. Nos últimos quatro anos, o Brasil se lançou candidato para liderar três organizações. Foi derrotado em todas. Lobby O governo brasileiro enviou cartas a todos os ministros de Telecomunicações do mundo pedindo votos a Blois, que há anos já prepara sua candidatura. As embaixadas do Brasil nas diversas capitais ainda foram instruídas a pedir audiências com ministros locais para insistir na necessidade de um voto ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, também está envolvido no debate e contatou os demais chanceler das Américas pedindo apoio. Pelas contas do Itamaraty, o Brasil tem pelo menos os 34 votos da região. Blois, engenheiro e ex-funcionário do Ministério das Telecomunicações, terá como concorrentes um suíço, um alemão, um representante da Tunísia, um de Mali e um jordaniano. Para o governo, o brasileiro tem chances de ser eleito por pelo menos quatro razões: é o único candidato por enquanto das Américas, é o atual vice-secretário-geral da entidade, conhece profundamente o setor de telecomunicações e o Brasil está ausente do comando das organizações internacionais. "Acreditamos que Blois esteja bem posicionado", afirmou o embaixador do Brasil em Genebra, Clodoaldo Hugueney. Se eleito, Blois terá a função de chefiar a entidade que cuida de todos os instrumentos de comunicações, de rádio à telefonia. Seu cargo pode ganhar ainda mais relevância se o projeto do Brasil de democratizar a internet vingar. Hoje, a rede mundial de computadores está nas mãos dos Estados Unidos, mas o governo espera que a ONU passe a organizar o setor, com a participação de todos os governos. Se isso de fato ocorrer, a UIT seria o destino quase natural dessa nova gestão da internet. Uma das funções do próximo secretário-geral será a de implementar um plano para conseguir que, até 2015, a divisão tecnológica no mundo seja reduzida. Segurança cibernética e melhoria de infra-estrutura da Internet também estão no programa de governo de Blois. O brasileiro, porém, terá de lidar com um corte de verbas de US$ 40 milhões na organização até 2011. Derrotas Para o governo, a candidatura de Blois é uma chance de Brasília se redimir das várias derrotas que sofreu no plano internacional. Na Organização Mundial do Comércio (OMC), o candidato brasileiro, o diplomata Luis Felipe de Seixas Correa, ficou em último lugar entre os quatro concorrentes à direção da entidade em 2005. Na época, o Itamaraty também dizia que o brasileiro estava "bem posicionado". O Brasil também foi derrotado na Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em 2003, o então ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, tentou se eleger presidente da Assembléia Mundial da OIT, mas foi derrotado por um candidato da República Dominicana. No Banco Interamericano de Desenvolvimento, as eleições em 2005 permitiram que o colombiano Luis Alberto Moreno batesse o brasileiro João Sayad para o posto de presidente da entidade. Entre os países do Mercosul, apenas a Argentina votou pelo brasileiro. O objetivo de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU também acabou não se concretizando. O Brasil se aliou à Alemanha, Japão e Índia para conseguir um lugar no órgão, mas o projeto de ampliação ficou congelado pelo momento diante da recusa dos Estados Unidos e de outras potências em aceitar todos os candidatos.