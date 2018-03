Lula: reajuste do Bolsa-Família é justiça com carentes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em seu programa semanal "Café com o Presidente", que o reajuste de 10% para os beneficiários do programa Bolsa-Família representa "justiça" com a população carente brasileira. "Todas as categorias profissionais tiveram reajuste este ano em todo o Brasil e é justo que a gente dê um reajuste razoável para os que recebem o Bolsa-Família, porque isso vai ajudar no aumento de poder de compra deles. Quanto mais o povo puder comprar, mais certeza nós temos de que a economia brasileira vai continuar crescendo", afirmou.