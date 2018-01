Lula recebe minuta de TV digital na próxima semana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na próxima semana uma minuta de decreto com diretrizes para a implantação da TV digital no Brasil. O governo trabalha com a idéia de um decreto sucinto, apenas com a definição do padrão tecnológico e algumas regras para a transição do sistema analógico para o digital. Nesta semana, o Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital, formado por nove ministros, se reuniu no Palácio do Planalto para discutir o decreto. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que o governo dará apenas indicações de como a TV digital será implantada. "Quem vai fazer a legislação é o Congresso", afirmou ontem na Câmara dos Deputados, onde acompanhou a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça, do projeto de lei que crias o telefone social. Costa preferiu não cravar a data do dia 30 deste mês para o anúncio do padrão, conforme havia previsto anteriormente a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, em reunião no início do mês com representantes da indústria nacional de televisores. Mas o ministro deu a entender que o anúncio está próximo. A tendência do governo é optar pelo padrão japonês, que disputa a escolha com o europeu e o americano. Os estudos em andamento, segundo uma fonte próxima ao Palácio do Planalto, mostram que o governo não deverá estabelecer no decreto uma preferência pela alta definição de imagens ou pela definição padrão, com qualidade um pouco inferior. Assim, caberia às próprias emissoras decidirem se querem operar em alta definição ou não. Mas essa opção teria de ser feita já no inicio da implantação do sistema digital. A tendência é de que o decreto trate também das outorgas para as emissoras de TV, mantendo o direito de elas utilizarem todo o espectro de 6 MHz que usam hoje, o que atende ao pleito das principais redes comerciais, como a Globo, a Bandeirantes, o SBT e a Record. Sobraria espaço, então, para novos canais somente no espectro utilizado pelas emissoras públicas e educativas, que provavelmente vão operar com definição padrão. Para essas últimas emissoras, seria criado um operador de rede, uma espécie de administrador das freqüências, que vai redistribuir os canais.