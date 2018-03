Lula reclama de excesso de violência na televisão No culto de comemoração pelos 150 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, no centro do Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou das TVs abertas e fechadas pelo excesso de violência na programação. O presidente disse que, se houvesse uma aferição de "quantos filmes falam de integração familiar, de amor, de paz, a gente ia perceber que o percentual é infinitamente menor do que a quantidade de filmes que começam atirando, terminam atirando e no meio matam pessoas que a gente nem consegue entender por quê".