Lula reforça que caderneta de poupança é para baixa renda

"Nós não podemos permitir que pessoas que tenham muito dinheiro utilizem o dinheiro para aplicar na poupança. A poupança é para guardar os interesses da maioria da população, que tem pouco dinheiro", disse o presidente a jornalistas depois de participar de solenidade de promoção de oficiais das Forças Armadas, em Brasília.

"Daqui a pouco, as grandes multinacionais vão querer colocar dinheiro na poupança", acrescentou. "Então, é preciso tomar cuidado para não quebrar um sistema que funciona adequadamente."

Com a expectativa de futuras quedas da taxa Selic, que atualmente se encontra em 11,25 por cento ao ano, os títulos do governo brasileiro podem se tornar menos atrativos do que a caderneta de poupança, que rende TR (Taxa Referencial) mais 6 por cento ao ano.

Perguntado se seriam anunciadas novas desonerações tributárias apesar da queda da arrecadação, o presidente sinalizou que sim.

"Sei que a arrecadação é importante, mas sei também que gerar emprego é mais importante. Quanto mais emprego nós estivermos gerando, mais possibilidade nós teremos de arrecadar."

(Reportagem de Fernando Exman)