Lula sai em defesa do sistema japonês O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, o padrão japonês de TV digital. "Todos vocês sabem que nós tivemos aqui no Brasil pressões e mais pressões, disputas e mais disputas, ora o modelo americano, ora o modelo europeu e nós entendemos que o modelo de TV digital japonês se enquadrava melhor num modelo nipo-brasileiro." De acordo com o presidente, o acordo firmado com o governo e empresas japoneses teve a "perspectiva de trazer para o País a produção de semicondutores e fazer com que o Brasil entre, definitivamente, na era da microeletrônica".