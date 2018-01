Lula sobre TV Digital: "Como posso ter decidido se estou aqui" O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou comentar se já teria optado pelo modelo japonês de TV Digital. "Como é que eu já decidi se eu estou aqui", disse o presidente, durante a visita à mostra "Tropicália", no Centro Cultural Barbican, em Londres. Pouco antes, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, também presente à mostra, disse que até onde ele saiba, o assunto não está fechado. Para ele o importante não é a questão tecnológica, mas o modelo cultural. Segundo o ministro, o modelo a ser adotado "tem que ser o mais democrático possível". A visita de Lula ao Centro Cultural foi em clima absolutamente descontraído. Ele tirou fotos ao lado de Gilberto Gil, tocando violão e cantando "Soy loco por ti América"; ouviu a apresentação da cantora brasileira chamada Adma e em breve discurso lembrou os tempos da Tropicália, durante o governo militar, e a época que as pessoas precisaram sair do Brasil, por causa do regime de governo. O presidente lembrou que o movimento tropicalista enfrentou um clima de repressão e intolerância que dominava o país naquela época, e que o movimento evoluiu no tempo para o afro-reggae. Ele agradeceu à sociedade londrina por ter recebido os brasileiros que puderam ir para lá e se expressar sem censura.