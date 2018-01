Lula sobre TV digital: "Vamos medir cada passo" O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu a entender ainda não tomou uma decisão sobre o padrão de TV digital que será implantado no Brasil. O presidente afirmou que ainda é cedo para uma definição final sobre o tema, em discurso no Palácio do Itamaraty. Com isso, o presidente contradisse o que teria sugerido o ministro das Comunicações, Hélio Costa, em recente visita ao Japão, sobre adoção do padrão de TV digital daquele país no Brasil. "Estamos conversando com muita humildade, com muita tranqüilidade e sem bravata. Vamos ter que medir cada passo para que o que quer que a gente faça seja benéfico para o Brasil daqui a cinco, dez ou vinte anos", afirmou o presidente. O Brasil está negociando sobre TV digital com representantes dos detentores dos padrões adotados nos países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão, e o ministro das Comunicações tem defendido a adoção do padrão japonês, defendido pelas redes de rádio e televisão brasileiras. Lula disse que o Brasil quer desses países "a capacidade de dispor de um parque de semicondutores". Fábricas de semicondutores são necessárias para a viabilização da implantação de um sistema de TV digital. "Há três meses", comentou Lula, "parecia que estava tudo resolvido, mas o Brasil sabia que, através da TV digital, podia abrir uma discussão mais importante no mundo, com os EUA, Europa e Japão. Era hora de o Brasil dizer o que ele queria para fazer parceria, para fazer negócio."