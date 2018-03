Lula tira foto 'para Fidel' com herói da Guerra do Vietnã

Em um momento de fã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou sua passagem por Hanói nesta quinta-feira para visitar o mais icônico militar vietcongue, o general reformado Vo Nguyen Giap - que comandou tropas do Vietnã do Norte contra a França, antiga potência colonial do país, e contra os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que terminou em 1975. Na casa do ex-general, em meio a imagens de líderes da esquerda mundial - incluindo um quadro retratando o presidente de Cuba, Fidel Castro, e uma foto em que aparece o presidente venezuelano, Hugo Chávez -, Lula agradeceu Vo Nguyen Giap, de 98 anos, por inspirar jovens de ideologia revolucionária nos anos 1960. O presidente também pediu para tirar fotos com o general, incluindo uma que prometeu entregar ao líder cubano, Fidel Castro. "Quero levar essa foto aqui para dar para ele. Ele está com um probleminha de saúde", disse, referindo-se ao tratamento que impediu Fidel de terminar seu último mandato como presidente e o fez abrir mão do poder. América Latina "Não é pouca coisa, para um povo, vencer no mesmo século franceses e americanos", disse Lula a Vo Nguyen Giap, falando por meio de um intérprete, mas de mãos dadas com o general. "A vitória de vocês e o orgulho de vocês é quase um patrimônio da humanidade. Tenha certeza de que, no mundo inteiro, muitos, mas muitos jovens naquela época ficaram felizes pela vitória do Vietnã." Lula evocou a memória do sucesso dos soldados do país asiático para elogiar o que, mais cedo, chamou de "orgulho" de um povo "que soube defender sua soberania e sua independência". Respondendo a Vo Nguyen Giap, que descreveu o Brasil como "um país escravo que conquistou sua independência, encontrou o caminho do progresso e hoje é um grande país na América Latina", Lula disse que todo o continente "mudou muito daqueles tempos para cá". "Tem muita gente boa sendo eleita na América Latina. Todos os países estão indo muito bem em sua economia", relatou o presidente, sem citar nomes. "Eu penso que os países pobres do mundo aprenderam a se defender." Dilma Depois, Lula brincou com sua comitiva e pediu a Vo Nguyen Giap "um favor" - que tirasse uma foto ao lado da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Aquela moça que o senhor está vendo é minha ministra. Na sua época, ela foi militante de esquerda, ficou três anos e meio na cadeia, e tem pelo senhor uma verdadeira admiração", apresentou. "Seria importante que o senhor permitisse que ela tirasse uma foto ao seu lado." A visita de Estado de Lula foi a primeira de um presidente brasileiro ao Vietnã. De Hanói, ele segue para Dili, capital do Timor Leste, e encerra o giro do sudeste asiático com uma passada por Jacarta, capital da Indonésia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.