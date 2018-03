Lupi: saneamento e ônibus terão R$ 4 bi do FGTS O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, assinou hoje a concessão de duas linhas de crédito no valor de R$ 4 bilhões, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para saneamento e infraestrutura urbana. Deste total, R$ 3 bilhões serão destinados ao setor de saneamento. Conforme Lupi, esses recursos não fazem parte do programa "Minha Casa, Minha Vida". O R$ 1 bilhão restante será direcionado para transportes, especialmente para renovação da frota de ônibus. O evento ocorreu na sede da Associação Brasileira da Indústria de Infraestrutura de Base (Abdib).