Luta livre mexicana chega a Londres e conquista fãs

Um inusitado espetáculo fez sua estréia no circuito de shows de Londres: a luta livre mexicana. No total, 15 lutadores - todos mascarados - participaram das quatro apresentações de "Lucha Libre" na conhecida casa de shows Roundhouse, no bairro boêmio de Camden Town. Os lutadores estavam divididos em dois grupos: os técnicos, que respeitavam as regras, e os "vilões", que usavam qualquer artimanha para ganhar. Os preços dos ingressos variaram de US$40 (cerca de R$64) a US$150 (cerca de R$240). O público londrino lotou o local, que acabou se convertendo em uma sucursal da Arena México, conhecida como a "catedral" da luta livre mexicana. Durante os espetáculos, o público também podia comprar máscaras semelhantes às usadas pelos lutadores, tequila e cerveja mexicanas.