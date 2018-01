Luva traduzirá em tempo real linguagem de sinais

Em até um ano estará pronta para produção no Brasil uma luva que traduz em tempo real os gestos da linguagem brasileira de sinais em voz eletrônica. O software do sistema já foi patenteado. Já o hardware da luva está em fase final de criação por uma equipe de engenheiros eletrônicos da Fundação Paulo Feitoza, em Manaus. A fundação já conseguiu comercializar, pela CCE, um mouse ocular, que chegará ao mercado em agosto. Desenvolvido por seus cientistas, o produto permite que tetraplégicos ou portadores de outras deficiências musculares escrevam textos e naveguem na internet usando o movimento dos olhos. "A idéia da luva é não só permitir a comunicação do dia-a-dia entre pessoas mudas com quem não entende libras, mas também em situações de emergência, onde um hospital público poderia ter a luva para entender melhor a demanda dessas pessoas", destaca a superintendente da fundação, Rosanila Feitoza Pantoja.