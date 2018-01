Má iluminação e PC comprometem visão, diz estudo Hoje, a população no Brasil com mais de 40 anos é de 50 milhões e com 60 anos são quase 17 milhões de brasileiros segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Também cresce no país o número de pessoas que na busca por um rendimento extra, permanece em atividade após a aposentadoria. Se por um lado a crescente inclusão digital é salutar e até contribui no combate à depressão que cresce com o envelhecimento, por outro faz com que 90% dos micreiros com mais de 40 anos tenham fadiga visual ou CVS (Computer Vision Syndrome), contra 75% dos mais jovens. Este é o resultado de uma pesquisa inédita feita em Campinas pelo oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto. Enxergar bem não é só uma questão de saúde e correção visual. Inclui bem-estar que tem uma relação direta com a iluminação, afirma o medico. Realizado durante os últimos doze meses com 620 micreiros na faixa etária acima de 40 anos, o estudo foi comparado com um levantamento anterior do especialista, realizado com 1,2 mil pacientes, dos quais 30% eram crianças, 80% adolescentes e adultos com idade até 40 anos. Ele diz que as principais causas do aumento da síndrome após os 40 anos são as alterações visuais relacionadas à idade e o fato da iluminação da maioria das empresas e residências ser planejada para pessoas mais jovens. Resultado: A produtividade nas empresas cai em torno de 20% por falta de iluminação adequada e esta queda pode ser ainda maior justamente entre as pessoas que decidem o destino dos negócios. Iluminação A partir dos 40 anos, comenta o médico, nosso cristalino perde o poder de acomodação que é a capacidade de focar, o que reduz a visão de perto. É a presbiopia que faz com que 97% das pessoas necessitem de óculos para leitura. Na frente do monitor, explica, nossos olhos precisam se ajustar com maior freqüência às mudanças dos níveis de iluminação. Isso faz com que os músculos ciliares que sustentam o cristalino, bem como a musculatura ao redor dos olhos se fadiguem mais em decorrência da perda de elasticidade desses músculos. Nem é preciso dizer, ressalta, que uma boa iluminação reduz o esforço visual. Queiroz Neto afirma que este processo de enrijecimento do cristalino é progressivo. Quando uma pessoa atinge 50 anos, esta lente natural dos olhos começa a amarelar fazendo com que enxergue menos a luz azul e tenha redução da capacidade de discriminar cores. Por isso a navegação em sites concebidos em tom sobre tom, torna-se bastante difícil para este grupo, comenta. Já aos 60 anos, ele diz que a pupila se torna menor. Isso faz com que chegue menos luz à retina onde se processam as imagens, a ponto de necessitarmos de três vezes mais iluminação que uma pessoa de 20 anos. A diminuição da pupila também dificulta a adaptação da visão entre ambientes claros e escuros. Para estas pessoas a luminosidade do monitor chega a causar pontos cegos de visão, principalmente se a cor de fundo for branca. O ideal, observa o médico, são sites e áreas de trabalho com fundo em cores pastéis, que são pouco reflexivas e garantem um bom recorte das letras. Por volta dos 65 anos o cristalino se torna opaco - É a catarata que diminui a visão de contraste, dificultando grande parte da navegação. O especialista ressalta que a maioria dos problemas visuais decorrentes do envelhecimento tem soluções clínicas e cirúrgicas. Porém, a necessidade de maior iluminação permanece e sua adequação melhora a qualidade de vida. As dicas de iluminação para reduzir a CVS e facilitar a navegação são: -Combine iluminação direta e indireta -Coloque um ponto de luz acima de seu ombro na mesa de trabalho -Fixe a luminária ligeiramente inclinada para frente e do lado oposto à mão que trabalha para evitar sombras -Evite colocar luminárias atrás de você -Evite luzes brilhantes encima de textos -Ilumine grandes ambientes com lâmpadas fluorescentes no teto -Proteja as lâmpadas evitando a visão direta dos tubos de luz -Use cortinas nas janelas durante o dia -Evite colocar a tela do monitor de frente para a janela. A síndrome do PC A Síndrome da Visão no Computador atinge todas as faixas etárias. Os principais sintomas são: cefaléia, olho seco e visão embaçada que aparecem depois de duas horas ininterruptas usando o computador. Muitas pessoas chegam ao consultório acreditando que as lentes dos óculos não estão corretas ou que têm vícios de refração (miopia, astigmatismo ou hipermetropia) inexistentes. De acordo com Queiroz Neto a síndrome resulta do esforço que nossos olhos fazem para focalizar e desfocalizar as imagens em pixels, do pouco movimento que fazemos com o globo ocular e do fato de piscarmos só seis a sete vezes por minuto na frente do monitor contra 20 vezes normalmente. O tratamento varia conforme outros fatores da saúde ocular de cada um. As principais recomendações para evitar a CVS são: -O monitor deve ficar 10° a 20° abaixo do nível dos olhos -A distância entre a tela do monitor e os olhos deve ser de 60 cm -O monitor não deve ficar de frente para a janela pois a luminosidade causa ofuscamento, nem de costas porque forma sombras e reflexos que causam desconforto -Evite excesso de luminosidade das lâmpadas e luz natural pois as pupilas se contraem e geram cansaço visual -Regule sempre a tela com o máximo de contraste e não de luminosidade -A cada hora, descanse de 5 a 10 minutos, saindo de frente do computador