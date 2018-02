MA tem mais 8 municípios em situação de emergência Mais oito municípios maranhenses decretaram situação de emergência em razão das chuvas intensas que atingem o Estado. Com isso, o número de cidades nessa condição subiu de 79 para 87, segundo boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros, nesta tarde. De acordo com o balanço, ao menos nove pessoas morreram em razão das enchentes no Estado.