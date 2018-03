Macacos obesos entram em dieta

Um grupo de macacos do parque Ohama, na cidade de Osaka, no Japão, foi obrigado a fazer dieta, depois que tratadores descobriram que alguns estavam até três vezes acima do peso médio. Os cerca de 50 macacos rhesus vêm ganhando peso há vários anos, e alguns deles estão tão gordos que nem conseguem mais se movimentar direito. Para resolver o problema, os veterinários do parque baixaram um regime rígido, que cortou o consumo de calorias dos primatas em 60%. "Não sabemos a razão exata do aumento de peso dos macacos, mas acreditamos que é porque eles não só ganham comida de nós, mas também de visitantes", disse o superintendente Syoji Hasegawa, destacando que o parque fica aberto 24 horas por dia. A obesidade acabou aumentando a popularidade dos animais no Japão, principalmente depois que eles foram apelidados de "macacos metabo", em uma abreviação de síndrome metabólica no Japão. Agora, em vez de comer o prato predileto, batata doce, os animais comem trigo, bem menos calórico. Apesar das várias placas que proíbem alimentar os animais, muitos visitantes continuam a jogar comida. A direção do parque agora estuda a possibilidade de construir uma jaula fechada para evitar que os visitantes joguem comida para os macacos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.