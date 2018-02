Macarrão faz exame no IML após denunciar agressão Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, amigo do goleiro Bruno Fernandes Souza, passou por um exame de corpo de delito no fim da noite de ontem após prestar depoimento do Departamento de Investigações (DI) em Belo Horizonte, informou a polícia. O exame foi feito a partir de uma denúncia de seu advogado de que ele teria sido agredido com um tapa no peito no interior do DI. Macarrão também teria sido jogado no chão. De acordo coam a polícia, o laudo deve sair em dez dias e será comparado ao primeiro exame, feito antes de sua prisão, no começo do mês.