Macarrão lámen e chá verde liberados para astronautas

Astronautas japoneses em longas missões na Estação Espacial Internacional (ISS) poderão ter macarrão lámen, bolinhos de arroz e chá verde em seus cardápios, informa a agência espacial japonesa, Jaxa. Com apoio de empresas de alimentos, a Jaxa criou uma lista de 29 produtos que os astronautas do país poderão levar em seus "pacotes de bônus" ao espaço. Os astronautas que cumprem missões prolongadas na ISS recebem esses bônus para tornar os meses em órbita mais toleráveis. A maior parte das refeições feitas no espaço assemelha-se a rações militares. Para ser autorizado no espaço, o alimento deve ter prazo de validade de pelo menos um ano, ser nutritivo e fácil de preparar e consumir em um ambiente sem gravidade. Pratos que soltam líquido ou migalhas com facilidade são vetados porque fragmentos podem vir a se alojar em lacunas do equipamento.