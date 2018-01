MacBook Pros: laptops que não são ´laptops´ Desde o lançamento dos novos MacBooks, anunciados pela Apple na semana passada, trouxe uma nova e curiosa alteração: o termo ´laptop´ não é mencionado no manual do aparelho. De fato, a empresa está avisando os seus usuários para evitar utilizar os portáteis sobre o colo (lap, em inglês, daí o termo laptop), no sentido de prevenir desconfortos e até mesmo queimaduras. A Apple recomendaria ainda aos usuários utilizar o micro sobre alguma outra superfície como uma mesa. O alerta também aparece nos manuais dos modelos MacBook Pro. A empresa também divulgou neste mês um upgrade de sistema, o ´SMC Firmware Update 1.0´. O SMC, ou System Management Control, está relacionado ao gerenciamento interno do micro, que inclui as ventoinhas de dispersão de calor, então é uma suposição razoável de que seu objetivo é equacionar o problema de superaquecimento dos micros. A Apple só informou que o objetivo da atualização do SMC é melhorar o processo de boot das máquinas.