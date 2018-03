Macheda sai do banco e dá vitória ao Manchester pela segunda vez

Macheda, cujo brilhante gol de estreia na prorrogação garantiu a vitória por 3 x 2 sobre o Aston Villa, fez outra enorme contribuição na corrida pelo título da liga inglesa ao desviar um chute de Michael Carrick para dentro da rede aos 31 minutos do segundo tempo. Anteriormente Kenwyne Jones havia igualado o gol de abertura de Paul Scholes.

A pressão já havia subido com a vitória de 4 x 0 do Liverpool sobre o Blackburn Rovers em casa com dois gols de Fernando Torres, enquanto o Chelsea chegou a abrir 4 x 0 sobre o Bolton Wanderers com uma hora de jogo, para fechar com um placar de 4 x 3 em casa.

O Manchester United, que tem um jogo a mais nas mãos, continua no topo da tabela com 71 pontos, e o Liverpool soma 70 na segunda posição. O Chelsea está em terceiro com 67 e o Arsenal chegou à quarta colocação com 61 pontos, depois de virar em 4 x 1 a partida com o Wigan Athletic.