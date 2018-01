Maconha 'causa mesmo dano ao pulmão que cinco cigarros'

Um único cigarro de maconha pode causar aos pulmões os mesmos danos de cinco cigarros de tabaco, revelou uma pesquisa realizada na Nova Zelândia. O estudo, liderado por uma equipe do Instituto de Pesquisa Médica da Nova Zelândia, analisou os efeitos provocados pela maconha e o tabaco em 339 voluntários. Os participantes foram divididos em quatro grupos: os que fumavam somente maconha, os que fumavam apenas tabaco, os usuários das duas substâncias e os não fumantes. Os cientistas, cuja pesquisa foi publicada na revista Thorax, realizaram radiografias pulmonares e testes de respiração com os voluntários para averigüar o tamanho dos danos causados aos pulmões. Eles perceberam que a maconha tinha afetado diretamente o sistema respiratório, reduzindo o número de bronquíolos - responsáveis pelo transporte de oxigênio e toxinas para dentro e para fora das veias do pulmão - e prejudicando a função dos brônquios, obstruindo a entrada de ar e forçando o pulmão a trabalhar mais. Os usuários de maconha revelaram sintomas como assobios ao respirar, tosse, pressão no peito e expectoração. "A maior descoberta é que um cigarro de maconha equivale de 2,5 a 5 cigarros de tabaco em termos de obstrução respiratória", afirmaram os autores da pesquisa. Para os estudiosos, o impacto causado pela droga se deve à forma como a substância é fumada: sem filtro e com tragadas profundas. Entretanto, revelaram os cientistas, os que fumavam somente maconha não apresentaram enfisema, uma doença pulmonar que pode evoluir para uma insuficiência respiratória crônica e que anteriormente havia sido relacionada com o consumo da droga. Uma pesquisa realizada recentemente por especialistas britânicos para testar os malefícios da maconha revelou que usuários da droga têm um risco 40% maior de sofrer de algum tipo de psicose - como esquizofrenia - do que não usuários. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.