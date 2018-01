MacWorld mostra nova versão do Apple TV O presidente e fundador da Apple, Steve Jobs, apresentou hoje na MacWorld, nos EUA, uma nova versão do Apple Tv , um aparelho que permite alugar filmes sem sair de casa e assisti-los pela sua televisão. Há um prazo de 30 dias e o preço inicial para o aluguel será de US$ 3,99 para lançamentos e US$ 2,99 para todos os outros títulos. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta quarta-feira no Estado. O mercado norte-americano já conhecia bem essa tecnologia, Vudu é um dos exemplos de locação pela internet, mas por enquanto, opera somente nos Estados Unidos, assim como a Apple Tv. Algo similar e que pode ser usado por brasileiros é o Eonde. O Link testou esse produto logo que saiu, ele permite "alugar" filmes pela internet por um período determinado e após isso, o arquivo se "auto-destrói". Confira os resultados apresentados aqui. A moda de alugar vídeos pela internet chegou aos pornôs e assim, foi lançada a FyreTv que disponibiliza apenas filmes adultos. Saiba mais sobre o assunto: AppleTV encanta, mas não convence Jobs, enfim, mostra o iPhone Leia segunda-feira no Link a cobertura completa da MacWorld.