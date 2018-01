Macworld perde a graça

A Apple informou nesta terça-feira que eliminará a proteção contra cópias (DRM) das canções digitais vendidas pelo iTunes e apresentou seu primeiro laptop com tela fina de 17 polegadas. Mas sem grandes novidades ou a presença de sua principal celebridade, Steve Jobs, o evento Macworld desapontou Wall Street, que considerou o evento, no máximo, "morno". Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta quarta-feira. Na edição da MacWorld do ano passado, Jobs já visivelmente magro apresentou, entre outras novidades, o notebook mais fino do mundo, o MacBook Air. Já em 2007, foi a vez do iPhone, que apenas no ano passado aterrissou por aqui. O ano que passou não foi particularmente bom para a Apple. O ápice se deu quando a Bloomberg e o iReport, da CNN, divulgaram, por engano, que Steve Jobs havia morrido. Na segunda, 5, Jobs, de 53 anos disse em carta aberta que sua magrezaera um mistério até poucas semanas, mas que "sofisticados exames de sangue" confirmara um "desequilíbrio hormonal que roubava as proteínas de que o meu sangue precisa". Jobs acrescentou ainda que se submeterá a um tratamento "relativamente simples" e continuará à frente da Apple. Leia na próxima segunda-feira no Link a cobertura completa da MacWorld. Mais no Link: O novo dono de Apple está satisfeito? Algo acontecerá hoje