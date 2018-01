Madame vai para a cozinha na Páscoa

Aos domingos, é Tutu Galvão Bueno quem prepara as refeições da família. Sem a ajuda da cozinheira Suely da Silva (que já foi personagem da seção Cozinheira de Madame, do Paladar), a madame prefere os pratos simples, como massas e risotos. E conta com a família para cuidar dos detalhes, como gelar as bebidas e arrumar a mesa. Não será diferente nesta Páscoa. O cardápio, que ela ensina nesta página, inclui receitas fáceis, pratos de família e soluções rápidas para visitas inesperadas. Tudo servido com estilo. "Este pudim de siri é um dos meus pratos preferidos. Adaptei uma receita de pudim de peixe da minha sogra, Maria Elvira, com a da casquinha de siri. E usei dill fresco no lugar do coentro", contou Tutu, enquanto finalizava o prato com pimenta dedo de moça. "São receitas saborosas e saudáveis", completou ela, que há um ano trabalha como consultora de cardápio familiar em parceria com a nutricionista Suzana Bonumá. Veja também: Receita de pudim de siri Receita de salada de frutas Receita de aspargos com limão e amêndoas Receita de receita de salmão no shoyu O salmão marinado no shoyu faz belo par com aspargos frescos, servidos com molho de limão e lascas de amêndoa. A sobremesa que ela escolheu parece uma salada de frutas comum, acompanhada de sorvete de creme. Mas o que faz diferença é a cobertura de suspiro. Para decorar a mesa, ao ar livre, convidou as amigas Susi Belotti e Tina Hahn, da D. Filipa, empresa de locação de materiais para eventos. Elas optaram pelo estilo rústico, aproveitando o que a amiga tinha em casa e as plantas do quintal. Tutu escolheu a louça clássica que ganhou no casamento, há 28 anos. "Não dispenso guardanapos de tecido e taças de cristal", contou a madame.