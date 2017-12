Madeireiros fecham estrada em protesto no PA

A rodovia Belém-Brasília ficou fechada, nesta quinta-feira, 13, por mais de quatro horas, durante protesto de madeireiros e comerciantes na altura do município de Paragominas, no leste do Pará. A manifestação provocou um engarrafamento de quatro quilômetros nos dois sentidos da rodovia. Os madeireiros exigiam a liberação de planos de manejo de madeira pelo governo do Pará, alegando que estão sofrendo grandes prejuízos, e se queixam de que nos últimos dois meses foram obrigados a demitir mais de 300 empregados. Após negociações com representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Pará (Sema), a estrada foi liberada.