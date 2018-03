Madeireiros protestam e bloqueiam estrada no Pará

Madeireiros autuados pelo governo estadual do Pará impedem a saída de madeira apreendida da cidade de Tailândia nesta terça-feira, 19. A manifestação mobiliza milhares de moradores da região. Eles bloqueiam a estrada PA-150, que dá acesso ao município, onde concentram 150 serrarias. Tailândia foi alvo de uma grande operação de fiscalização conjunta dos governos estadual e federal na semana passada, quando foram apreendidos mais de 10 mil metros cúbicos de madeira. Fiscais da secretaria ambiental e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) chegaram a ficar presos, por algumas horas, dentro de uma das madeireiras, onde estava sendo retirada parte da madeira apreendida. Eles saíram da empresa e se encaminharam para Marabá, no sul do Estado. Como a retirada por caminhões levaria semanas, o governo do Pará alugou uma balsa capaz de transportar 50 vezes mais toras por viagem. O fato pode ter provocado a reação dos madeireiros, que durante a operação não reagiram à apreensão. O transporte da madeira ilegal para Belém foi suspensa.