Madri é cidade que mais envia spam no mundo Madri é a cidade do mundo com mais computadores "escravizados" por hackers que os usam para enviar spam, afirma a empresa de segurança de PCs Symantec. Segundo a companhia, a capital espanhola é a cidade que mais manda e-mails comerciais não solicitados, sendo responsável por seis por cento do volume total, na frente de Roma (3%), Paris (3%) e Ancara (2%). Os hackers se aproveitam da escassa segurança dos computadores de Madri para instalar programas que permitem o controle remoto e a utilização das máquinas para "todo o tipo de atividades, como envio de spam", disse o diário El País, citando o levantamento da Symantec. Segundo a empresa de segurança, 84% do e-mail que circula pela Espanha é "lixo", ante índice 59% no resto do mundo. A Symantec responsabiliza também os provedores de acesso à internet por concentrarem-se demais na captação de novos clientes sem fazer "os esforços necessários para deter a proliferação" de pragas digitais, disse Luis Fuertes, diretor de marketing da Symantec, em declarações publicadas pelo El País. O jornal publicou que entre os motivos dos usuários para deixarem seus computadores desprotegidos está a visão de que sistemas de segurança deixam lenta a navegação pela Web.