Mãe australiana acusada do assassinato de seus filhos

Segundo a polícia, a mulher de 37 anos de idade foi acusada pelo assassinato de quatro meninas e quatro meninos com idades entre 18 meses e 15 anos, em uma audiência no hospital de Cairns, onde ela está se recuperando de ferimentos a faca.

"São simplesmente oito acusações de assassinato, uma para cada vítima," disse o investigador Bruno Asnicar a repórteres.

Asnicar informou que os cinco pais das crianças haviam sido informados, e afirmou que a polícia está investigando se o uso de drogas teve influência na tragédia.

"Eu quero deixar claro que eu não vou descartá-lo", disse ele. "Eu estou dizendo que eu não posso discutir se é verdade ou não."

A polícia ouviu mais de 100 depoimentos de testemunhas e realizou autópsias nas crianças, que devem estar concluídas ainda neste domingo, disse Asnicar.

A morte das crianças, cujos corpos foram descobertos na sexta-feira, chocou uma nação que já sofre pelo assassinato de dois reféns em um café na cidade de Sydney no início da semana.

O primeiro-ministro Tony Abbott chamou os incidentes em Cairns de "devastadores" e reconheceu os "dias difíceis" para a Austrália.

Enquanto as cerimônias continuam no fim de semana para as vítimas do cerco em Sydney, parentes e amigos das crianças se reuniram em um memorial improvisado com flores perto da casa delas no subúrbio de Cairns, Manoora.

A polícia não identificou a mulher, citando a necessidade de proteger a identidade das crianças, um procedimento comum em casos criminais australianos.

(Por Jane Wardell e Morag MacKinnon)