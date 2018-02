Mãe de Ana Paula fica aliviada com libertação da filha

A certeza de que a bióloga e ativista do Greenpeace saiu da cadeia veio por informações da organização e também pelas fotos do noticiário eletrônico, que Rosângela não conseguiu ver com a rapidez que desejava porque passou o dia atarefada com o transporte de estudantes e, nos intervalos, com o atendimento dos telefonemas de parentes e amigos. Apesar do alívio, as informações sobre o futuro próximo da filha ainda são escassas.

"Soubemos que ela iria passar a noite na casa de uma advogada do Greenpeace", revelou a mãe. "Depois, é possível que a organização providencie alojamento para todos os que forem libertados", previu, admitindo ainda não saber que exigências a Justiça da Rússia impôs ao período de liberdade da ativista. Rosângela afirmou estar convicta, no entanto, de que a filha não será autorizada a viajar para o Brasil. Orientada pelo Greenpeace, já está com as malas prontas. Assim que a organização enviar as passagens, ela e a neta Alessandra embarcam para a Rússia. No reencontro, é certo que não fará qualquer apelo para a bióloga deixar o ativismo de lado. A mãe reitera que sempre apoiou a escolha da filha e que não é agora que deixará de fazer isso.