Mãe de jovem com gripe suína é internada no Rio A mãe do rapaz de 29 anos que contraiu o vírus Influenza A no Brasil, de um amigo que esteve no México, foi internada hoje no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, com sintomas da doença, segundo informações de funcionários do hospital. A informação ainda não foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O rapaz de 29 anos é o primeiro caso de transmissão do vírus no País.