Mãe de vítima da Renascer quer R$ 1 mi de indenização Elaine Lacerda do Nascimento Uchoa de Britto, de 33 anos, mãe da adolescente Gabriela Lacerda do Nascimento Uchoa Britto, 14, que morreu no desabamento do teto da Igreja Cristã Renascer em Cristo, entrou com uma ação na Justiça para pedir indenização no valor de R$ 1,370 milhão. A ação foi protocolada ontem no cartório do Fórum Central Cível João Mendes Júnior, no centro de São Paulo. O teto da igreja, localizada no bairro do Cambuci, no centro, desabou no dia 18 de janeiro, deixando nove pessoas mortas.