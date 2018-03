Mãe é acusada de abandonar criança em carro no MS Uma mulher de 26 anos foi presa acusada de trancar a filha de quatro anos dentro do carro para ir pular carnaval. O veículo foi estacionado na Praça Popular, centro do município de Jardim em Mato Grosso do Sul, a 226 quilômetros de Campo Grande, onde populares ouviram o choro alto da criança e chamaram a Polícia Militar, por volta da madrugada de hoje. Os policiais forçaram o vidro de uma das portas traseiras do carro e retiraram a menor, levando-a para a cabine de som da praça onde acontecia a folia e chamando através dos alto-falantes a acusada, Angelita Alfonso Silva. Ela foi detida e levada para a Delegacia Central de Polícia Civil de Jardim, sendo indiciada por abandono de incapaz. Pagou fiança e foi liberada. Na delegacia, Angelita disse que estava "brincando o carnaval" com um amigo. "Mas toda hora ia ver a menina. Além disso, deixei uma pessoa cuidando dela". A menor foi entregue ao Conselho Tutelar e será entregue à avó de Angelita com atestado de guarda da criança. A avó reside em Campo Grande.