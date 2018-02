Mãe é acusada de matar as duas filhas no Butantã

Uma denúncia sobre um vazamento de gás feita ao Corpo de Bombeiros levou à descoberta do crime. Quando os bombeiros chegaram à casa, um sobrado da Rua Doutor Romeu Ferro, na Vila Gomes - região do Butantã -, encontraram o imóvel trancado. Não havia sinais de arrombamento e ninguém respondia aos bombeiros. O cheiro de gás vinha da casa. Os bombeiros decidiram entrar e encontram a mãe na sala.

O gás estava aberto. Na parte superior da residência encontraram as duas adolescentes. Os corpos de Paola Knorr Victorazzo, de 13 anos, e Giovanna Knorr Victorazzo, de 14, estavam cada um em um beliche. O quarto estava bastante revirado e com fezes de animais - a perícia suspeita que as jovens estivessem mortas havia dias. No box do banheiro do quarto havia ainda um cachorro morto com um saco plástico amarrado na cabeça.

Mary acabou levada por uma unidade de resgate dos bombeiros para o Pronto Socorro do Hospital Universitário, onde permaneceu internada em observação sob efeito de sedativos. Peritos do Instituto de Criminalística devem fazer a perícia do local. Ao Instituto Médico-Legal ficará a tarefa de determinar como as jovens foram mortas.

Na tarde deste domingo ela devia passar por exame psiquiátrico no pronto-socorro da Lapa. Segundo o Hospital Universitário, a corretora está "clinicamente bem". De acordo com a PM, Mary tinha passagem na polícia por periclitação de vidas (pôr em risco a vida de alguém) e por estelionato.